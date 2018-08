Stiri pe aceeasi tema

- Daca vor caștiga meciul de duminica, jucatorii Dunarii Calarași vor primi 1.700 de euro pentru cele 7 puncte bifate in primele trei etape de Liga 1. FC Hermannstadt - Dunarea Calarași e duminica, de la 18:00, liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look TV.…

- Dintre cei 8 jucatori, de la mijloc in sus, folositi de FCSB in esecul cu Astra, 0-1, niciunul nu are o medie de peste 10 goluri marcate pe sezon in Liga 1. FCSB renunta la sistemul 4-3-3 dupa un singur meci, 0-1 la Giurgiu, sambata. Si daca Dica ar fi mers tot pe modulul tactic din sezonul precedent,…

- Regulile lui Gigi Becali pentru jucatorii de la FCSB: ”Poate prospețimea aia s-o gasi in cantonament!”. Patronul ”din umbra” de la FCSB, Gigi Becali, a fost scos din sarite de evoluția execrabila a echipei in primul meci al sezonului, cand a pierdut, scor 0-1, la Giurgiu, cu Astra. Din acest motiv,…

- Dan Alexa a reușit sa sparga gheața in duelurile cu Gheorghe Hagi, Dunarea Calarași impunandu-se in fața celor de la Viitorul, scor 1-0. "O victorie impotriva unei echipe care produce fotbal, care simte bine spațiile dintre linii. Am avut șansa astazi. Ne-au dominat. Vreau sa imi felicit jucatorii.…

- FCSB debuteaza oficial sambata seara in noul sezon la Giurgiu, acolo unde gazdele puneau prețuri imense la bilete atunci cand jucau contra roș-albaștrilor. La ultimele partide disputate de Astra pe teren propriu, prețul era unul fix pentru toate zonele stadionului: 100 de lei! Explicația era una simpla:…

- Dunarea Calarasi s-a reunit astazi pentru startul pregatirilor inaintea noului sezon al Ligii 1. Jucatorii se vor antrena la Snagov pana sambata, urmand ca de lunea viitoare sa-si mute carterul general in Turcia pentru alte doua saptamani. Dan Alexa are la dispozitie doar 18 jucatori. ...

- Adam Nemec se afla pe lista jucatorilor pe care Gigi Becali ii anunța transferați la FCSB aseara, la sosirea la stadion inaintea meciului caștigat cu Astra, scor 1-0. Patronul roș-albaștrilor negociaza cu atacantul slovac de 32 de ani de mai mult timp. Chiar daca lucrurile nu sunt rezolvate, fotbaliștii…

- Gigi Becali e decis sa nu mai tolereze vreun act de indisciplina la gruparea sa, convins ca aceste probleme au dus la sezonul neconvingator avut. Alibec este "victima de lux", dupa ce fotbalistul cu un singur gol in actuala stagiune a avut o iesire necontrolata la adresa lui Dica, numindu-l "puscarie…