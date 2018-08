Stiri pe aceeasi tema

- Aston Martin este aproape sa devina primul constructor din Marea Britanie care se listeaza pe bursa de la Londra, dupa ce alte marci precum Jaguar, Bentley sau Rolls-Royce au ajuns pe mana unor investitori privați. Așa cum Automarket a anunțat aici, britanicii au bifat in 2017 primul an cu profit de…

- Fostul lider al partidului britanic antieuropean Ukip, Nigel Farage, a fost numit sambata vice-presedinte al miscarii pro-Brexit 'Leave Means Leave' si s-a declarat hotarat sa incerce cu ajutorul acestei miscari sa relanseze campania pentru o ruptura clara de Uniunea Europeana, informeaza AFP. …

- De la trei autoturisme Ferrari la un autoturism Lamborghini și la alte masini marca Rolls Royce și Bentley, toate fac parte din „alaiul” de lux ce anunța o nunta fastuoasa ce-i are ca protagoniști principali pe doi adolescenți. Un video in care sunt surprinse imagini cu bolizii care abia incap pe spațiul…

- Mașinile care s-au impus in cursa de 24 de ore de la Le Mans "deflieaza" intr-un scurt clip. Alfa Romeo, Bentley, Bugatti, Ferrari, Ford, Jaguar și Porsche sunt doar cateva marci care s-au impus in cea mai cunoscuta cursa de anduranța din lume.

- Rusia s-a opus joi adoptarii de catre Consiliul de Securitate a unei declaratii despre situatia în sud-vestul Siriei, regiune supusa în prezent unor bombardamente intense, au indicat diplomati la capatul unei reuniuni de urgenta, ceruta de Suedia si Kuweit, potrivit AFP. "Fara…

- E alerta sanitara la nivel european dupa ce noua oameni au murit infectati cu listeria. Ei au mancat porumb congelat, ambalat la o fabrica din Ungaria. Autoritatea europeana pentru siguranta alimentara confirma ca 9 oameni din mai multe țari au murit dupa ce au mancat porumb congelat, contaminat cu…

- Vrei sa iți imbunatațești cultura financiara și sa deții o baza solida de cunoștințe in domeniul investițiilor bursiere prin intermediul training-ului și a experienței in piața reala? Seminarul ‘Primii pași in tranzacționarea la Bursa’ , organizat de Admiral Markets in Ploiești, promite sa iți ofere…

- Constructorul din Maranello a castigat titlul de Motorul Anului 2018 pentru al treilea an consecutiv depasind Porsche, Tesla, BMW, VW si PSA in clasamentul general. Desi moda downsizing-ului, motoare mici si turate, inca mai are sustinatori, Ferrari a dominat competitia din acest an cu propulsoare…