Ucraina este putin probabil sa lanseze o contraofensiva in razboiul sau impotriva Rusiei inainte de mijlocul lunii iunie, deci la inceput de vara, cand spera sa primeasca mai multe arme de la aliatii sai, a declarat Oleksii Arestovici, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. De asemenea, Arestovici a spus ca nu se asteapta ca ofensiva Rusiei in Ucraina sa aiba vreun „rezultat semnificativ” pana luni, 9 mai, cand Rusia celebreaza victoria asupra Germaniei naziste, in Al Doilea Razboi Mondial. Consilierul politic a mai informat ca luptele continua la complexul…