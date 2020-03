Astăzi va fi dată OUG care permite amânarea ratelor la bănci Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat la Digi24 ca in ședința de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanța de urgența care va permite companiilor și persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a plații ratelor la banci. Aceasta, dupa ce BNR a anunțat ca o astfel de amanare nu va mai transforma creditele intr-unele neperformante, iar bancile nu vor mai fi nevoite sa blocheze rezerve pentru... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

