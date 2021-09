Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului a anunțat ca unitațile de invațamant au primit fondurile necesare igienizarii abia dupa 15 august, iar acțiunile de curațenie sunt in toi. In Onești sunt 2 unitați in care se desfașoara lucrari de reabilitare. Elevii de la Școala „Ghița Mocanu” vor invața in alte spații, se mai cauta…

- Se pare ca inceputul anului școlar 2021-2022 va fi altfel. Și asta pentru ca Asociația Elevilor din Bacau se alatura unei manifestari mai ample, un protest la nivel naționa ce ar trebui sa aiba loc chiar pe 13 septembrie cand va debuta noul an școlar. Anunțul a fost facut pe contul de facebook: „Ți-ar…

- Repunere in context Acum un secol si jumatate, poetul national al romanilor de pana la ivirea lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, a fost rugat de comitetul organizatoric al Serbarilor de la Putna (secretarul acestuia, Mihai Eminescu) sa scrie un imn ocazionat de implinirea a patru secole de la tarnosirea…

- In anul școlar 2020-2021 au existat 246 de funcții de conducere (173 de director și 73 director adjunct), iar in anul școlar 2021-2022 vor fi 241 de funcții de conducere (169 de director și 73 director adjunct) motivat de faptul ca: 4 funcții de director s-au desființat in urma reorganizarii unitaților…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca festivitatile de inceput de an scolar ar putea avea loc, dar numai cu conditia purtarii mastilor de protectie de catre toti participantii, avand o durata maxima de o ora – o ora si jumatate. “Pentru ca scoala incepe pe 13 septembrie, avem in vedere…

- Actiunile organizate zilnic de catre politistii bacauani vizeaza prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Ieri, 17 august a.c., polițiștii au constatat 3 infracțiuni la regimul circulatiei rutiere și au aplicat 135 de sancțiuni contravenționale. De asemenea,…

- O carte cum este „Teatru școlar”, scrisa de Cecilia Moldovan (poeta, eseista, dramaturg, traducatoare), presupune o viziune moderna, cu potențial transformator, pentru ca arta teatrala a avut dintotdeauna și un insemnat rol educativ. Arta și educația conviețuiesc armonios, de aceea activitațile pentru…

- in județul Bacau sunt inscriși 3906 de candidați Dupa ce ministerul Educației a publicat in Monitorul oficial Ordonanța de Urgența nr. 40/2021 și Ordinul 3.842/26 mai 2021 prin care au fost echivalate sau recunoscute competențele, fara sa mai fie susținute in acest an școlar, astazi incep probele scrise…