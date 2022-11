Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti un proiect de ordonanta de urgenta prin intermediul caruia se completeaza cadrul legal necesar pentru promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, pentru perioada 2021 – 2030. Totodata, potrivit notei de fundamentare a proiectului, sunt reglementate norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrica din surse regenerabile, la autoconsumul acestui tip de energie electrica si la utilizarea energiei din surse regenerabile in sectorul incalzirii si racirii si in cel al transporturilor in vederea atingerii obiectivului national…