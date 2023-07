Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia și antrenorul Stelian Gherman – reunire pentru Liga 2: „Suntem in cautari” Antrenorul Stelian Gherman iși incepe mandatul la divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia cu gandul la atacarea promovarii in Liga 2. Luni, 17 iulie, dimineața, la Stadionul „Cetate”, echipierii „alb-negri”…

- Luni spre seara, la stadionul Dan Paltinișanu a avut loc reunirea echipei de fotbal Politehnica Timișoara. Fara antrenorul principal Paul Codrea, aflat inca in concediu, ședința de pregatire a fost condusa de antrenorul secund Antonio Foale și de preparatorul fizic Remus Datcu. 31 de jucatori s-au aflat…

- Metalurgistul Cugir este prima echipa de Liga a 3-a din Alba la care a sunat goarna reunirii, in aceasta dupa-amiaza antrenorul Lucian Itu programand primul antrenament al verii. Trei nume noi s-au aflat la reunirea „roș-albaștrilor”: Kiraly (fundașul din Zlatna, ex-CS Ocna Mureș), Gh. Haprianu (mijlocașul…

- Albaiulianca Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia, 24 de ani, nr. 232 WTA), una dintre jucatoarele care au reprezentat Romania saptamana aceasta la calificarile de la Roland Garros a descris intr-un interviu acordat „Gazetei Sporturilor” gandurile și senzațiile cu care a ramas dupa prima ei participare…

- FOTO: Viitorul Vama Seaca, rezultat istoric! „Mandria comunei Hoparta”, calificare in premiera in finala Cupei Romaniei Viitorul Vama Seaca a reușit un rezultat pentru istorie: calificarea in finala Cupei Romaniei, faza județeana. In ultimul act al competiției „KO”, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia…

- Sambata, rugby feminin pe “Cetate”: CS Unirea Alba Iulia, printre cele 20 de participante Eveniment sportiv de seama pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia: etapa a 4-a a Campionatului Național de Rugby 7’s feminin, senioare și junioare. Competiția cu balonul țuguiat se va disputa sambata, 20 mai, cu…

- FOTO| A inceput montajul tabelei electronice pe Stadion „Cetate” din Alba Iulia. Va fi inaugurata la meciul CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir FOTO| A inceput montajul tabelei electronice pe Stadion „Cetate” din Alba Iulia. Va fi inaugurata la meciul CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul…

- CSM Unirea Alba Iulia poate relansa lupta la locurile de baraj. Miercuri pe „Cetate”, Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni Stadionul „Cetate” din Alba Iulia va gazdui meciul dintre Unirea Alba Iulia și Unirea Ungheni, partida care ar putea relansa lupta pentru locurile care duc la barajul de promovare…