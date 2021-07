Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iunie au intrat in vigoare noi masuri de relaxare. Astfel, incepand de astazi, se reiau petrecerile private, iar competițiile sportive se pot desfașura cu spectatori și in spații inchise. Se redeschid cluburile și discotecile, cu program limitat, la fel ca locurile de joaca și piscinele la interior.…

- ”Se aplica Hotararea de Guvern prin care s-au instituit masurile de relaxare. Vor intra in vigoare pe 1 iunie, la 00:00.In București, rata de infectare este de 0,35 la mie. Se vor aplica toate masurile de relaxare”, a declarat la Realitatea Plus, luni, Stoica. Potrivit prefectului, rata de vaccinare…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca de la 1 iunie, numarul participantilor la evenimente in aer liber creste la 1.000, cu conditia ca acestia sa fie vaccinati, trecuti prin boala sau cu test negativ pentru COVID. Seful executivului a anuntat si care sunt noile masuri pentru evenimentele private,…

- Organizatorii de festivaluri spun ca masurile luate de autoritați nu se pot aplica la evenimentele pe care ei le organizeaza, și ca masurile pe care le-au propus la intalnirile cu autoritațile erau in masura sa transforme evenimentele in locuri sigure. „Suntem nemulțumiți de faptul ca am discutat cu…

- Directorul de comunicare Untold si Neversea, Edy Chereji, a precizat ca masurile de relaxare luate de autoritati nu se pot aplica la cele doua festivaluri și nu acorda șanse sa fie organizate in aceasta vara, relateaza Mediafax. „Suntem nemultumiti de faptul ca am discutat cu autoritatile pana acuma,…

- Guvernul a adoptat, in seara zilei de 14 mai 2021, modificarea hotararii de prelungire a starii de alerta prin care se renunta la mai multe restrictii, incepand cu 15 mai, a anuntat premierul Florin Citu. „In sedinta de guvern am adoptat modificarea si completarea anexelor 2, 3 la HG 531 din 2021 privind…

- Guvernul a aprobat masurile de relaxare a restricțiilor, care vor intra in vigoare incepand de sambata. Se elimina restricțiile privitoare la purtarea maștii in spații deschise neaglomerate, urmand ca restricția sa fie aplicata in continuare in spații publice, piețe, targuri, talciocuri, stații pentru…

- DOCUMENT Guvernul a adoptat relaxarea restrictiilor. Restaurantele raman deschise pana la ora 24:00. Lista completa a relaxarilor. Dupa o sedinta de Guvern a fost adoptat primul set de relaxare a restrictiilor. Intr-o conferinta de presa sustinuta de premierul Florin Citu si de seful DSU Raed Arafat…