Ziarul Unirea Astazi incepe administrarea cu serul de la Moderna. Cum funcționeaza vaccinul și la cat timp are loc rapelul Incepand de astazi, in centrele de vaccinare din Romania va incepe administrarea vaccinului Moderna, pentru care rapelul se realizeaza la 28 de zile, și nu la 21 de zile, așa cum este in cazul vaccinului Pfizer/BioNTech. In centrele de vaccinare din Romania, incepand de astazi, va incepe administrarea vaccinului Moderna,... Astazi incepe administrarea cu serul de la Moderna. Cum funcționeaza vaccinul și la cat timp are loc rapelul Ziarul Unirea