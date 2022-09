Astăzi încep Zilele Bucureștiului. Care sunt evenimentele festive și unde au loc /PROGRAM Bucureștiul intra de astazi și pana duminica in sarbatoare. Zilele Bucureștiului 2022 va așteapta cu multe concerte live, expoziții, proiecte comunitare și bulevarde vedenite pietonale. Cele mai importante puncte ale sarbatorii ce marcheaza 563 de ani de la atestarea orașului devenit Capitala sunt: Bucharest Jazz Festival” #9 (16-18 septembrie, Combinatul Fondului Plastic), Expozitia „De la Tepes la Brancusi – 5 secole de istorie și cultura in spatiul romanesc” (16 septembrie – 22 octombrie, ARCUB – Hanul Gabroveni), „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana” (17-18 septembrie, Calea Victoriei),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- „Zilele Bucurestiului” marcheaza cei 563 de ani de existenta a Capitalei printr-o serie de evenimente culturale organizate de Primaria Capitalei prin ARCUB in perioada 16-18 septembrie: „Bucharest Jazz Festival” #9 (16-18 septembrie, Combinatul Fondului Plastic), expozitia „De la Tepes la Brancusi…

- Copacii de pe un spațiu verde de langa stația de metrou Timpuri Noi au fost taiați, in urma cu cateva saptamani, iar intreaga suprafața a fost asfaltata, pentru amenajarea unei parcari, relateaza hotnews.ro.

- Sporturi nautice, spectacole, ateliere, muzica si jocuri se vor regasi la aceasta editie a festivalului "Dambovita Delivery" din intervalul 16-18 septembrie, ce se va desfasura in zona raului Dambovita cuprinsa intre Timpuri Noi si Mihai Bravu, potrivit Agerpres."In weekend-ul 16-18 septembrie, pe segmentul…

- Teatrul Dramatic Fani Tardini cu sprijinul Primriei Municipiului Galai prezint un spectacol extrastagiune comedia VÂNZTORII AMBULANI de Murray Schisgal regia Ciprian Braoveanu (Debut) asisten regie Miruna Tbcaru scenografia Elena Neagu. Spectacolul a avut premiera în februarie 2021.Repreze...

