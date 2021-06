Astăzi încep înscrierile copiilor la creșe. Care sunt criteriile de departajare Incepand de astazi, 2 iunie, ora 14.00, și pana in data de 30 iunie, ora 15.00, brașovenii pot depune, on-line, solicitarile de inscriere a copiilor la cele 9 creșe care vor funcționa in anul școlar 2021-2022, cu un total de 925 de locuri. Formularul de inscriere va fi disponibil incepand cu aceasta data pe site-ul Serviciului de Creșe, www.cresebrasov.ro , secțiunea Inscriere creșe. In cazul in care sunt persoane care nu au posibilitatea de a depune aceasta solicitare on-line, o pot depune personal la creșa pentru care opteaza. Criteriile de departajare a solicitarilor sunt cele stabilite prin… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

