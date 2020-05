Astazi in lume: ziua chelnerilor, a notitelor sau a colectionarilor de…carnetele

Stiri pe aceeasi tema

- Tot mapamondul stie deja ca artista Katy Perry asteapta primul sau copil impreuna cu actorul Orlando Bloom. E o perioada mai mult decat emotionanta in perioada artistei care, celebrand acest moment unic in viata ei, a lansat un nou videoclip pe 15 mai. „Daisies” are deja peste 9 milioane de vizualizari…

- Filmul horror „The Wretched”, distribuit de compania IFC, conduce prima editie a box-office-ului nord-american de dupa izbucnirea pandemiei de COVID-19, dupa ce a obtinut weekendul trecut incasari de 85.000 de dolari in urma unei serii de 21 de proiectii de tip drive-in, informeaza Agerpress.ro. Filmul…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primul trimestru al acestui an reduce foarte mult probabilitatea unei recesiuni tehnice in Romania in 2020, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "In T1 am reusit sa eliminam dintr-o data toate acele scenarii apocaliptice pe care…

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a declarat sambata seara la Digi24 ca este aproape de o decizie finala in privinta somajului tehnic, prefigurandu-se prelungirea acestuia pentru acele sectoare ale economiei in care vor ramane restrictii dupa data de 15 mai. Decizia va fi luata dupa noi discutii…

- Ion Chicu: „În total, în țara sunt 16 raioane în care astazi nu s-a înregistrat niciun caz de COVID-19”. ”Regulile instituite aduc rezultat. În jumatate dintre raioanele țarii astazi nu s-a înregistrat niciun caz. Sper ca asta va…

- Lexus a pregatit o campanie speciala pentru promovarea SUV-ului UX. Cu ajutorul artistei londoneze Claudia De Sabe, un exemplar Lexus UX a fost transformat in art-car. Dar in locul picturilor clasice, așa cum se obișnuia pana acum in industria art-car, artista britanica s-a folosit de tehnicile utilizate…

- Eminem a lansat #GodzillaChallenge printr-un clip pe Instagram, in care iși provoaca fanii sa calce pe urmele lui și sa se filmeze in timp ce canta ultima strofa din ”Godzilla”. Conform site-ului Genius, in ultimele 31 de secunde din a treia strofa, Eminem ”mitraliaza” 224 de cuvinte, ce conțin 330…

- Cu ocazia….. ahhh nu… sunt deja prea multe mesaje care incep așa. De Dragobete, al nostru Andrei Niculae a intrebat ascultatorii pe Whatsapp ce cadouri au primit sau au daruit in ziua de 24 februarie? Iata aici raspunsuri: Ovidiu – Constanța: Am daruit, o ciocolata un suc, un sarut, o imbratisare si…