Astazi in lume: ziua albinelor, a testelor de laborator sau a Quiche Lorraine-ului

- Single-ul ei de debut – Baby One More Time, tocmai a fost pus in fruntea clasamentului celor mai tari single-uri de debut din toate timpurile, conform revistei Rolling Stone. La 38 de ani, artista inca se bucura de pe urma primului sau single lansat in anul 1998, piesa care a adus-o pe Britney printre…

- Curtea Constituționala a declarat neconstituționala ordonanța de urgența prin care au fost majorate amenzile date pentru incalcarea ordonanțelor militare, scrie Digi24.ro. Astfel, amenzile vor putea fi anulate doar daca vor fi contestate in instanța. Este vorba doar de acele amenzi care au fost acordate…

- Site-ul Filelist.ro a fost inchis zilele trecute de autoritați. La trei zile distanta, site-ul este activ, dar pe un alt domeniu, scrie Mediafax.ro. La accesarea adresei vechi, filelist.ro, apare un mesaj semnat de Ministerul Justitiei: „Acest nume de domeniu este sechestrat in conformitate cu dispozitiile…

- Știm deja ca Ciprian Marica este protagonistul scandalului care a ținut capul de afiș in Romania, iar cautarile pe Google cu numele fostului internațional au crescut cu peste 100% in unele momente. Finanțatorul Farului Constanța susține ca filmulețul a fost publicat cu un scop precis, și anume acela…

- Post Malone doboara recordul pentru cele mai multe saptamani petrecute in Top 10 Billboard Hot 100, cu piesa “Circles”. Hit-ul lui Post Malone, “Circles”, a doborat recordul pentru cea mai longeviva piesa prezenta printre primele 10 pozitii ale topului Billboard Hot 100. Piesa a stat in celebrul top…

- Samsung, Google și Apple au fost desemnate de catre romani cele mai inovatoare branduri din tehnologie in 2020, conform studiului realizat pentru Biz de Unlock Market Research, in luna martie 2020. Top 10 este completat de Microsoft, Huawei, HP, Philips, Sony, Lenovo și LG. Tehnologia este integrata…

- Stella Kyriakides, comisarul European pentru sanatate și siguranța alimentara, a declarat: „Testarile rapide și fiabile in laborator sunt fundamentale pentru strategia noastra impotriva coronavirusului. Activitatea oamenilor de știința din UE de dezvoltare a unor materiale-martor pentru teste va permite…

- Niciun membru al cabinetului de ministri nu este infectat cu noul tip de coronavirus. Anuntul a fost facut de premierul Ion Chicu la postul public de televiziune. Ministrii au facut teste de COVID-19 la un laborator privat din Capitala si au platit analizele din buzunar.