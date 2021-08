Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile de calatori care circula spre si dinspre Litoral si-au reluat traficul pe ruta directa Bucuresti - Constanta, insa pe intervalul de statii Ovidiu - Fetesti - Baraganu, garniturile circula tractate cu locomotive Diesel, informeaza CFR SA.

- Trei camioane s-au ciocnit, miercuri, pe Autostrada A4, in judetul Constanta, iar in urma evenimentului rutier o persoana a fost ranita. Traficul nu a fost blocat, circulatia desfasurandu-se pe banda a doua, informeaza News.ro . Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti din…

- Bogdan Stelea, unul dintre cei mai importanți portari din fotbalul romanesc, este invitatul din aceasta saptamana al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Cu trei prezențe la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1990, 1994 și 1998. Poreclit „Arnold”, acesta este unul dintre puținii fotbaliști romani care…

- Romania este reprezentanta la Jocurile Olimpice de la Tokyo de o suta de sportivi, care participa la 17 discipline sportive. Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, crede ca delegația noastra se poate intoarce acasa cu 8 medalii, in timp ce Comisia tehnica olimpica pentru sportul…

- In varsta de 78 de ani, colegul nostru Florin Condurațeanu - Tutu, asa cum ii spuneau toti cei care il cunosteau, ne-a parasit luni seara, chiar de Ziua Ziaristului Roman, in urma unui stop...

- Dumitru Prunariu a fost primul și singurul roman care a reușit sa ajunga in Cosmos. A participat la misiunea „Soiuz 40” alaturi de rusul Leonid Popov și ei au petrecut in spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. El a povestit din nou toata experiența de acum patru decenii in emisiunea „Prietenii lui…

- In 17 iunie 1889, poetul Mihai Eminescu este inmormantat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din Bucuresti. Moartea lui Eminescu s a produs pe data de 15 iunie 1889, in jurul orei 4 dimineata, dupa ce la inceputul anului boala sa devenise tot mai violenta, in casa de sanatate a doctorului Sutu din…

- Horatiu Malaele, Razvan Vasilescu si Mihai Constantin readuc la Teatrul Bulandra textul lui Victor Ion Popa – „Tache, Ianke si Cadar”. Alaturi de cei trei interpreti principali, din distributie fac parte: Dana Dogaru, Adrian Ciobanu, Maria Veronica Varlan si Matei Constantin. „Ma gandesc de vreo doi,…