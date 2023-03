Astăzi e ziua campioanei de la orfelinat: De foame, rupeam lucernă și mâncam Astazi este ziua de naștere a campioanei Romaniei la box, Steluța Duța ! A implinit astazi 41 de ani. Iar cu aceasta o ocazie ii uram un sincer: La mulți ani, campioanei care ne face mandri! Viața grea din centrele de plasament a intarit-o sa lupte pentru un singur țel, sa ajunga campioana mondiala. Campioana crescuta și ”antrenata” in orfelinat Abandonata la naștere, a crescut in orfelinatul din Ramnicu Sarat, apoi la Centrul de Plasament din Buzau , la cel din Stalpu și la așezamantul unei biserici la Campeni. La varsta de 18 ani a trebuit sa plece și a ajuns sa traiasca pe strada. Pe strazi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

