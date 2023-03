Stiri pe aceeasi tema

- MAINE| ”Coșulețul copiilor deștepți”, concurs de cultura generala la Școala Gimnaziala „Iosif Pervain” din Cugir, organizat de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba MAINE| ”Coșulețul copiilor deștepți”, concurs de cultura generala la Școala Gimnaziala „Iosif Pervain” din Cugir, organizat de Biblioteca…

- Un cabinet de stomatologie și unul de medicina generala vor fi inființate in perioada imediat urmatoare in cadrul Liceului Tehnologic „Voievod Gelu”, iar celalalt, de medicina generala, la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, prin reabilitarea unor spații adecvate, a anunțat Primaria Zalau, instituție…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” prin secția Mediateca și American Corner Craiova aduce, joi, 9 martie, ora 9.00, un omagiu femeilor prin activitatea: „Femei care au schimbat lumea”. Participanții sunt elevii clasei a V-a B de la Școala Gimnaziala “Sfantul Gheorghe”, alaturi de profesorul…

- Element definitoriu al Alternativei Stey by Step, sarbatorirea primelor 100 de zile de școala este momentul in care comunitatea nou formata – copii, profesori, parinți – celebreaza succesul și pune in valoare noul statut al celor mici, acela de școlar. Elevii clasei pregatitoare Step by Step de la…

- Formalitațile legate de preluarea de Primaria Piatra-Neamț a cladirii fostei Școli Normale din cartierul Darmanești se apropie de final. Aici vor fi mutați o parte din elevii Școlii Gimnaziale nr. 5 pe perioada unui an, cat se fac lucrarile de reabilitare la corpul principal al școlii. Pana la mutarea…

- Ziua de 19 ianuarie marcheaza Ziua Mondiala a Religiei. Potrivit lui Mircea Eliade, omul religios „crede intotdeauna in existența unei realitați absolute, sacrul, care transcende aceasta lume, dar care se manifesta in ea și care o sfințește și o face reala”. Așadar, in unele școli din județul Alba,…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj se alatura și anul acesta Casei de Cultura a Municipiului Calafat, Școlii Gimnaziale „Constantin Gerota“ și Liceului Tehnologic „Ștefan Milcu“ și celebreaza Ziua Unirii Principatelor Romane – 24 ianuarie 1859, sub genericul…

- FOTO| Mihai Eminescu omagiat de elevii și dascalii Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia: Recitaluri, dans și literatura la Casa de Cultura a Studenților Omagierea Poetului National a devenit o traditie a Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia. Astfel, vineri, 13 ianuarie 2023,…