Astăzi, Bursa generală a locurilor de muncă, la Botoșani Astazi, Bursa generala a locurilor de munca, la Botoșani Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Botoșani va organiza vineri, 12 mai 2023, incepand cu ora 09:00, o noua ediție a ,,Bursei generale a locurilor de munca”. Acțiunea va avea loc in incinta SALII POLIVALENTE “ELISABETA LIPA” din Municipiul Botoșani. Noua ediție a Bursei Generale a Locurilor de Munca are ca obiective principale : […] Citește Astazi, Bursa generala a locurilor de munca, la Botoșani in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița va invita sa participați vineri, 12 mai 2023, incepand cu ora 10.00, Clubului Studentilor din Targoviște, strada Tineretului, la Bursa generala a locurilor de munca, eveniment care se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița va invita sa participați astazi, 11 mai 2023, incepand cu ora 10.00, Clubului Studentilor din Targoviște, strada Tineretului, la Bursa generala a locurilor de munca, eveniment care se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mureș, anunta desfasurarea Bursei Generale a Locurilor de Munca, la nivel județului Mureș, in data de 12 mai 2023, incepand cu ora 9,00, in urmatoarele locatii: – Tg. Mures, la Cinematograful Arta, din Piața Trandafirilor, nr. 35-37; – Reghin, la sediul…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș va organiza vineri, 12 mai 2023, incepand cu ora 09:00, o noua ediție a -Bursei generale a locurilor de munca. Acțiunea va avea loc la Centrul de Instruire și Marketing al CCIMM, din Aleea Expoziției nr. 5, Baia Mare.Noua ediție a Bursei Generale…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița, in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița, anunța organizarea, in data de 12 mai 2023, a Bursei generale a locurilor de munca. Evenimentul se va desfașura la nivel național, iar in județul Dambovița va avea loc in Targoviște, str. Tineretului,…

- CARAȘ-SEVERIN – Evenimentul ocupațional al anului va fi organizat in 12 mai, in sala Campus Caffe a universitații reșițene! Și anul acesta, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza, in luna mai, bursa generala a locurilor de munca. Iar participarea este gratuita. Potrivit anunțului…