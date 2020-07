Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA Undeva in viitor, dupa razboaie pe care nu le caștiga nimeni, incepe lupta pentru apa. Nu in lumea a treia, ci chiar in lumea „civilizata”. Apa dispare, sau e otravita, oamenii mor pe capete și pleaca in cautarea ei. Orașe intregi se depopuleaza, apar noi așezari, pe langa izvoarele…

- Un cunoscut om de afaceri din Botoșani a murit in urma infecției cu noul coronavirus. Georgel Durnea, patronul fostului Gerom de la Zaicești, care era și consilier local PNL la Balușeni, s-a stins in...

- Pandemia de coronavirus face victime și in lumea politica. Primarul comunei Balușeni, județul Botoșani, Neculai Stratulat (PSD), a murit din cauza coronavirusului.Citește și: SURSE - Guvernul iși regleaza sonorul: Klaus Iohannis a intervenit in comunicarea PNL In varsta de 71 de ani,…

- Cu fix un an inainte de scandalul, devenit național intre timp, cu muncitorii din Sri Lanka aduși pentru a lucra in domeniul confecțiilor, Botoșaneanul realiza un reportaj in interiorul fabricii GT Company.

- Un batran de 92 de ani din judetul Botosani a reusit sa supravietuiasca infectarii cu noul coronavirus. Acesta a trecut cu bine prin perioada de boala si a fost declarat vindecat. Acesta este din comuna Vaculesti si s-a infectat cu noul coronavirus la inceput lunii. Zilele acestea a fost declarat vindecat.…

- In loc ca tensiunile dintre cei doi sa scada, aceștia continua cearta prin intermediul mai multor postari pe conturile de socializare. Ultimul conflict dintre Andreea și George a fost chiar in preajma sarbatorilor pascale, dupa ce artista l-a blocat de pe conturile fiicei lor. Citește și: Andreea…

- De la jumatatea lunii martie asistam la tot felul de masuri care ne afecteaza pe toți, intr-o mica sau mai mare masura. Ne supunem neputincioși la tot felul de interdicții luate de autoritați in vedere impiedicarii raspandirii coronavirusului. Și astfel s-a ajuns ca viitorii miri sa-și anuleze nunțile,…