- Stadionul Municipal din Sibiu gazduielte miercuri de la ora 20.30 finala Cupei Romaniei la fotbal masculin, dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și Universitatea Cluj. Cele doua finaliste au efectuat marți antrenamentele oficiale de acomodare cu terenul.Ambele echipe au avut cate o ora la dispoziție…

- CSU Suceava va juca cu CSM Constanța in semifinalele final-four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin ce se va desfașura in perioada 13-14 mai, in sala “Lascar Pana” din Baia Mare. Se spune ca baimarenii au fost la manastirea Barsana doar sa evite echipa bucovinena. Au avut success. Calificata in…

- Semifinalele fazei județene a Cupei Romaniei s-au incheiat. Cele doua meciuri programate in penultima etapa a competiției au fost extrem de echilibrate, iar rezultatele consemnate au reliefat apropierea valorica a celor patru combatante. Rezultatele inregistrate in semifinalele Cupei ROmaniei, faza…

- Se cunosc finalislte Cupei Romaniei – faza județeana, ediția 2022-2023! Dupa ce, marți dupa-amiaza, Roberto Ziduri reușisera accesul in ultimul act al competiției, miercuri dupa-amiaza, Urban Titu a reușit și ea o calificare memorabila in finala intrecerii județene. Gruparea din Titu s-a calificat ultima…

- Cupa Romaniei INATECH: Viitorul Voinești și Urban Titu, lupta pentru un loc in finala, astazi, de la ora 16:30, la Gaești The post Cupa Romaniei INATECH: Viitorul Voinești și Urban Titu, lupta pentru un loc in finala first appeared on Partener TV .

- Roberto Ziduri și-a ștampilat biletul pentru finala Cupei Romaniei – faza județeana, ediția 2022-2023! Marți dupa-amiaza, pe stadionul din Gaești, campioana Damboviței, s-a calificat in ultimul act al competiției dupa ce a invins-o, in semifinale, pe Recolta Gura Șuții, cu scorul de 1-0. Singura reușita…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:00, pe terenul celor de la Politehnica Iași, intr-un meci ce va conta pentru optimile de finala ale Cupei Romaniei. Turdenii merg la Iași dupa o serie de meciuri excelenta, cu patru victorii și doua rezultate de egalitate. De partea cealalta, Poli Iași…

- Se cunosc echipele calificate in semifinalele Cupei Romaniei – faza județeana. Marți dupa-amiaza s-au disputat meciurile care au contat pentru sferturile competiției, iar favoritele și-au respectat blazonul din plin. In urma unor jocuri spectaculoase, Urban Titu, Recolta Gura Șuții, Roberto Ziduri și…