Astazi a fost semnat actul constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara Transport Public Constanta

- La data de 4 iunie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Constanta au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si cresterea gradului de siguranta rutiera, in comunele Cumpana si Valu lui Traian.In urma activitatilor desfasurate, politistii au aplicat 7 sanctiuni…

- „Cathedral Plaza nu poate intra in legalitate. Primarul general este obligat sa emita actul de respingere a cererii de intrare in legalitate”, transmite Arhiepiscopia Romano-Catolica București, dupa ce Tribunalul București a respins cererea de a intra in

- Primaria Orasului Murfatlar a semnat contractul de finantare nr.137567 pentru proiectul ,,Reabilitarea termica a blocurilor C1, C4, C5 si C6 din orasul Murfatlar, jud. Constanta, arondate Asociatiei de Proprietari nr.7 Basarabi" cod C5 A3.1 410. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni,…

- Primarul general Nicușor Dan spune, joi, ca a semnat autorizația de construire pentru foraje necesare efectuarii studiilor geotehnice pentru proiectul liniei de metrou „Magistrala 5 (Drumul Taberei-Pantelimon), secțiunea Eroilor - Piața Iancului, cu 6 sta

- La Cupa vor participa aproximativ 150 de copii cu varste cuprinse intre 8 si 15 ani, din Constanta, Mihail Kogalniceanu, Valu lui Traian, Cumpana, Ovidiu, Medgidia si Pestera. Duminica, 30 aprilie, este o zi plina de rugby pe stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta, care va gazdui un adevarat festival…

- Primaria Constanta a emis un certificat de urbanism pentru intrarea in legalitate a unor modificari facute de COMCM SA la un imobil de pe strada Unirii nr. 32 34.Conform CU 1014 din data de 3 aprilie 2023, se refera la modificari efectuate la imobilul de pe strada Unirii nr. 32 34 prin modificari de…

- Cercetati intr un dosar de DNA, prefectul judetului si primarul Constantei, Silviu Cosa si Vergil Chitac au primit clasare Reclamant, Adrian Pompilius Smarandache care a invocat in fata organelor de cercetare o decizie a instantelor de judecata din 2006 nepusa in aplicare de Primaria Constanta, respectiv…