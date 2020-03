Astăzi 30 martie 2020, la Sebeș a avut loc o nouă acțiune de dezinfecție a străzilor. A început și dezinfecția intrărilor în blocuri In cursul zilei de astazi, 30 martie 2020, angajați ai SPAP, din cadrul Primariei Sebeș, au efectuat o noua acțiune de dezinfecție pe mai multe strazi din municipiu și au trecut și la dezinfecția intrarilor in scarile de bloc. Autoritațile locale au mai anunțat ca stațiile de autobuz din municipiu și din localitațile aparținatoare, zona pieței agro-alimentare Dacia, precum și ghenele de gunoi. „In cursul zilei de astazi, am derulat o noua activitate de dezinfecție pe raza municipiului Sebeș. Mai multe utilaje din dotarea SPAP au raspandit substanțe dezinfectante pe cele mai circulate strazi și… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

