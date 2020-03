Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Calarași, Iulian Iacomi, a declarat, pentru Mediafax, ca pe langa cei 10 primari și președintele CJ Calarași, PSD mai este in discuții cu alți patru edili, care vor sa devina membri ai Partidului Social Democrat. Iacomi a precizat ca edilii au colaborat bine cu social democratii…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca, daca premier va fi desemnat actualul ministru al Apararii, Nicolae Ciuca, atunci exista posibilitatea ca social-democratii sa voteze acel guvern, cu conditia ca niciun membru PNL sa nu faca parte din Executiv.

- Liderul Organizației PSD Titu, Vlad Oprea, a anuțat pe pagina sa de socializare vestea morții lui Ion Nicolae, fost primar la Targoviște și Titu dar și parlamentar in perioada 2001-2004.„Astazi, ne-a parasit pentru totdeauna domnul președinte Ion Nicolae! Membru fondator al Partidului…

- Guvernul „ingheața“ salariile funcționarilor, primaria se conformeaza. Primaria Craiova va modifica, in ședința Consiliului Local (CL) din data de 30 ianuarie, o hotarare de CL din ianuarie 2018, care stabilea salariile din cadrul familiei ocupationale „Administratie“. Funcționarilor din aparatul de…

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a denunțat protocolul semnat in plan local cu cei de la ALDE. Badalau ii acuza pe cei de la ALDE ca au mazilit ilegal un viceprimar de la PSD.Citește și: SURSE - Ce ascunde decizia CCR pe Codul Administrativ: Guvernul Orban, pus sa dea explicații…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca partidul pe care il conduce are capacitatea de a castiga atat alegerile locale, cat si cele parlamentare din acest an. El a afirmat, in discursul sustinut in cadrul conferintei de alegeri a organizatiei…