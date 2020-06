Astărăstoae are o TEORIE: Cum pot fi folosiți asimptomaticii “In zilele noastre, ca o consecința a semanticii epidemiologice asistam insa la inființarea unei noi religii (controlata de instituțiile statului), care se bazeaza pe o dogma: distanțarea sociala obligatorie. Distanțarea sociala obligatorie, care este promovata agresiv de “salvatorii omenirii”: experți aroganți și limitați, unii politicieni demagogi (care exploateaza panica pentru interese individuale sau de grup) și presa isterizanta (care transforma raspandirea virusului in evenimente... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

