Asta ne mai lipsea. ALERTĂ de gripă aviară H5N8 în vestul ţării Noile focare de gripa aviara inalt patogene H5N8 din Ungaria au pus in alerta autoritatile din Vestul tarii. Astfel, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus masuri specifice de supraveghere sanitar-veterinara pentru a elimina riscul patrunderii in tara noastra a gripei aviare inalt patogene. Ca urmare, vor atent verificate fermele din judetele Arad, Timis si Bihor si se va face programarea prioritara a recoltarilor de probe serologice la fermele comerciale din zonele cele mai apropiate frontierei cu... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

