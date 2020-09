Stiri pe aceeasi tema

- Planeta a pierdut in ultimele doua decenii aproape 100 de milioane de hectare de paduri, marcand un declin constant, desi intr-un ritm mai lent decat inainte si cu tendinte diferite de la un continent la altul, arata un studiu publicat recent de Organizatia Natiunilor Unite pentru

- Planeta a pierdut in ultimele doua decenii aproape 100 de milioane de hectare de paduri, marcand un declin constant, desi intr-un ritm mai lent decat inainte si cu tendinte diferite de la un continent la altul, arata un studiu publicat recent de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna august, pentru a treia luna consecutiv, stimulat de avansul preturilor la cereale, uleiuri vegetale si zahar, atingand cel mai ridicat nivel inregistrat dupa luna februarie 2020, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru…

- Preturile mondiale la alimente au crescut in august pentru a treia luna consecutive. Cerealele, uleiurile vegetale si zaharul s-au scumpit cel mai mult Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna august, pentru a treia luna consecutiv, a anuntat joi Organizatia Natiunilor…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa PLUS| Agricultura, incotro? Agricultura, incotro? Romania are o suprafața de 238.000 de kilometri patrați, adica 23,8 milioane de hectare, din care suprafata agricola este de 14,7 milioane de hectare (61,7%). Din suprafata agricola 64% il reprezinta terenul arabil, 33%…

- Productia totala de grau a Romaniei estimata pentru 2020 de catre Directiile Agricole Judetene, inainte de recoltare, era de 5,4 milioane de tone, insa Departamentul de Agricultura al Statelor Unite (USDA) prognoza pe data de 10 iulie o recolta de 7,42 milioane de tone, potrivit datelor Ministerului…

- Productia totala de grau a Romaniei estimata pentru 2020 de catre Directiile Agricole Judetene, inainte de recoltare, era de 5,4 milioane de tone, insa Departamentul de Agricultura al Statelor Unite (USDA) prognoza pe data de 10 iulie o recolta de 7,42 milioane de tone, potrivit datelor Ministerului…

- Urmarile pandemiei nu se lasa așteptate. Prețurile la alimente au crescut dupa epidemia de coronavirus. Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in luna iunie, aceasta fiind prima crestere inregistrata in acest an, fenomen care marcheaza o revenire dupa scaderile puternice…