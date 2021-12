Asta e CIUDĂȚENIE mondială: Una dintre cele mai dezvoltate țări din UE are mai multe sinucideri decât decese de COVID-19 Finlanda este una dintre tarile care au reusit sa gestioneze cel mai bine pandemia de coronavirus, intrucat statul scandinav a inregistrat in 2020 mai multe morti prin sinucidere decat decese asociate COVID-19, potrivit datelor publicate vineri de Agentia nationala de statistica Tilastokeskus, relateaza EFE. Concret, anul trecut s-au sinucis un numar total de 717 persoane in Finlanda, dintre care 73% au fost barbati, in timp ce pandemia de COVID-19 a facut 558 de victime - 1% din totalul deceselor nationale - in aceasta tara de 5,5 de milioane de locuitori, potrivit Tilastokeskus, scrie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a inregistrat in 2020 mai multe morti prin sinucidere decat decese asociate COVID-19, potrivit datelor publicate astazi de Agentia nationala de statistica Tilastokeskus .Anul trecut s-au sinucis un numar total de 717 persoane in Finlanda, dintre care 73% au fost barbati, in timp ce pandemia…

- Finlanda a inregistrat in 2020 mai multe morti prin sinucidere decat decese asociate COVID-19, potrivit datelor publicate vineri de Agentia nationala de statistica Tilastokeskus, preluate de EFE.

- Concret, anul trecut s-au sinucis un numar total de 717 persoane in Finlanda, dintre care 73% au fost barbati, in timp ce pandemia de COVID-19 a facut 558 de victime, 1% din totalul deceselor nationale, in aceasta tara de 5,5 de milioane de locuitori, potrivit Tilastokeskus.Desi s-au inregistrat cu…

- Finlanda este una dintre tarile care au reusit sa gestioneze cel mai bine pandemia de coronavirus, intrucat statul scandinav a inregistrat in 2020 mai multe morti prin sinucidere decat decese asociate COVID-19, potrivit datelor publicate vineri de Agentia nationala de statistica Tilastokeskus, relateaza…

- Pandemia a crescut anxietatea, stresul și sentimentul de izolare in randul țarilor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Aceste simptome de suferința psihologica nu s-au limitat doar la pacienții cu virus. Intr-un raport dedicat efectelor crizei sanitare asupra bunastarii…

- Pandemia de COVID-19 a "reanimat" discursurile antisemite si a generat "noi mituri si teorii ale conspiratiei care incrimineaza evreii" pentru actuala criza sanitara, se arata intr-un raport european dat publicitatii marti, informeaza AFP. "Antisemitismul, in special pe internet, s-a accentuat in…

- Pas care ar putea fi crucial in lupta impotriva pandemiei. Marea Britanie devine prima țara din lume care aproba pastila anti-COVID-19 creata de Merck. Agenția de reglementare a medicamentelor (MHRA) a recomandat ca pastila sa fie folosita cat mai curand posibil dupa un test COVID-19 pozitiv și in…

- Coreea de Sud a anuntat sâmbata ca a îndeplinit tinta de vaccinare a 70% din populatia sa de 52 de milioane de locuitori, deschizând calea pentru preconizata revenire la normalitatea începând de luna viitoare, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Obiectivul, stabilit…