- A primit prin posta gunoiul pe care l-a aruncat la marginea padurii! Este patania unei soferite din judetul Mehedinti. Expeditorul este un tanar din Gorj care a gasit, prin mormanul de gunoaie, o factura.

