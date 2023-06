Stiri pe aceeasi tema

- SUA și alți aliați occidentali ai Ucrainei au cerut Kievului sa se abțina de la lovituri impotriva teritoriului rusesc in timpul rebeliunii CMP Wagner. CNN a relatat acest lucru, citand oficiali occidentali. "Mesajul principal a fost sa nu se clatine barca", a declarat unul dintre interlocutorii postului.…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Rusia va lansa un atac nuclear preventiv daca Occidentul ar furniza Ucrainei arme nucleare, a declarat vineri, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, citat de CNN și TASS. Agenția de știri de stat rusa RIA Novosti l-a citat pe Medvedev spunand ca „in cazul in care Occidentul va furniza Ucrainei arma…

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…

- Kremlinul a acuzat luni, 8 mai, Kievul nu doar de sponsorizarea, ci si de organizarea de acte teroriste, dupa ce seful serviciilor secrete militare ucrainene, generalul Kirilo Budanov, a declarat ca ucrainenii vor continua sa ii "ucida pe rusi oriunde in lume", scrie Agerpres care preia agenția spaniola…

- Moscova a facut un anunț uimitor joi, 4 mai, acuzand Kievul ca a lansat o lovitura cu drone asupra Kremlinului cu intenția de a-l asasina pe președintele Vladimir Putin . Oficialii ucraineni au negat implicarea in incident. Indiferent daca Kievul a avut sau nu vreo legatura cu acest atac special, lovitura…

- Dupa ce, in cursul zilei de luni, președinția rusa a declarat ca Moscova nu a primit nicio solicitare privind incetarea focului de Paște, in urma cu puțin timp, Rusia a anunțat ca exclude incetarea focurilor de Paștele orotdox. In tot acest timp, bombardamentele continua neincetat in partea de est a…

- Rusia s-a aparat luni impotriva avalansei de critici la adresa exercitarii presedintiei Consiliului de Securitate al ONU in luna aprilie, dand asigurari ca nu va abuza de aceasta pozitie, transmite AFP. „Rusia nu abuzeaza de prerogativele presedintiei. Exista, pe de o parte, pozitia nationala si, pe…