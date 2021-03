O protoplaneta s-a ciocnit cu Pamantul in urma cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, impact din care s-a nascut Luna. O echipa de oameni de stiinta a prezentat o noua teorie conform careia ramasitele acelei protoplanete s-ar afla inca in adancurile Pamantului, conform unui material publicat de revista Science si preluat de Live Science.

Daca ramasitele acestei protoplanete, denumita Theia, s-au pastrat dupa impact, ar putea fi explicatia pentru cele doua conglomerate de roci fierbinti, de dimensiuni continentale, aflate in prezent in mantaua terestra - una dintre ele sub Africa si cealalta…