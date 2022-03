Stiri pe aceeasi tema

- Alt meci, alta distracție. Suntem in reconstrucție și in regasire de prin 2000. Fix ca țara. Dar uite ca mai dai și de oameni serioși, care-și vad de treaba - joaca la Casa Pariurilor și caștiga. Și pentru ca vrem macar noi sa le aducem victorii romanilor in așteptare, pentru meciul Romaniei cu Israel…

- Orașul Hadera, din Israel, a fost zguduit de un atac terorist petrecut seara trecuta. Doi barbați au deschis focul in zona mall-ului central și au ucis doua persoane, inainte de a fi neutralizați. Intreaga scena a avut loc la 25 de kilometri de locul unde Romania va juca marți un meci amical cu reprezentativa…

- Atmosfera de la Romania - Grecia 0-1, debutul lui Edi Iordanescu la prima reprezentativa, a fost mai degraba una ostila. „Capul rautaților”, cei de la Sud Steaua. 20.000 de oameni au fost prezenți pe Ghencea, unde și-au facut apariția și cei de la Sud Steaua, susținatorii CSA care au huiduit pe tot…

- Probleme pentru selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edy Iordanescu, inaintea amicalului cu Grecia. In contextul in care unii tricolori au simptomatologie de viroza respiratorie, dar cu rezultate negative la testarile Covid-19, și nu s-au putut pregati normal in ultimele zile, staff-ul tricolorilor…

- Constantin Budescu (33 de ani) și Gabriel Tamaș (38 de ani), veteranii celor de la FC Voluntari, se bucura de o scurta vacanța dupa victoria din play-off cu CSU Craiova, scor 3-1. Neconvocați de Edi Iordanescu la echipa naționala pentru meciurile cu Grecia și Israel, Budescu și Tamaș au profitat de…

- Una dintre primele dileme ale selecționerului Edi Iordanescu: il convoaca sau nu pe Octavian Popescu la urmatoarea acțiune a naționalei? Puștiul de 19 de la FCSB domina concurența la mai toate capitolele in 2022! Pe 25 martie, pe stadionul „Steaua” din București, „tricolorii” vor intalni intr-un amical…

- Selectionerul Edward Iordanescu a convocat 24 de stranieri la echipa nationala pentru partidele amicale pe care Romania le va disputa la sfarsitul lunii martie cu Grecia si Israel, informeaza, vineri, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.

- In contextul in care se vorbește desprea cea de a patra doza de vaccin, lumea se intreaba daca nu cumva vaccinarea va deveni oblgiatore la fiecare patru luni. Raed Arafat lamurește situația. Raed Arafat susțne ca in Romania nu se discuta despre a patra doza ci doar de a treia doza. „Majoritatea deja…