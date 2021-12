ASPAZIA ECATERINA BÎRZU Cu mare tristete, familia Theodoru anunta disparitia din aceasta lume a doamnei ASPAZIA ECATERINA BIRZU. A fost si ramane o mama si o sotie iubitoare, grijulie, o prietena atenta, devotata si o bunica cum rar intalnesti. Toti cei care au cunoscut-o isi vor aminti mereu de prezenta ei plina de energie, vorbele bune, umorul, generozitatea si delicatetea. Ne vom lua ramas-bun de la ea, marti, 14 decembrie, la ora 11.00, la cimitirul „Eternitatea". Ramane mereu in sufletele noastre. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

