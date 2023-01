ASPA: 12 câini, capturaţi duminică în zona Lacul Morii Reprezentantii Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat, duminica, in zona Lacul Morii, 12 caini si doi pui. Reprezentantii ASPA au precizat, pe Facebook , ca animalele nu au microcip, au fost cazate la adapostul ASPA Bragadiru, iar patru dintre acestea fac parte din grupul celor identificate pe camp, fiind tranchilizate de la distanta. Acestora le-au fost prelevate probe de catre politisti, pentru a se stabili daca sunt cei care au ucis o femeie in zona Lacul Morii. Restul cainilor, printre care si un metis de amstaff, au fost ridicati de pe strazile adiacente… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

