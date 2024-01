Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu si ministrului Agriculturii, Florin Barbu, prin care solicita ca la reuniunea Consiliului UE pe teme de agricultura si pescuit sa sustina unele masuri privind transportul…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare (AAC) și Sindicatul Fermierilor Patrioți au anunțat ca renunța la proteste, dupa acordul semnat cu Ministerul Agriculturii. AAC a transmis ca acordul dintre mediul asociativ agricol și ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reprezinta un prim pas in rezolvarea…