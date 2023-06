Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer a reclamat miercuri, intr-o scrisoare deschisa adresata Avocatul Poporului, Renate Weber, faptul ca ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, "a incalcat Constitutia" prin neimplementarea PNCC.

- Pacientii sustin ca in acest moment ar trebui sa avem aceea varainata a Planului National de Combatere si control a Cancerului si de la 1 iulie sa intre in vigoare normele pe care le asteapta de mai bine de 20 de ani. Cu o luna inainte insa, instituția condusa de Alexandru Rafila a lansat un nou plan…

- Deputatul PSD Patriciu Achimas-Cadariu, medic si fost ministru al Sanatatii, a anuntat miercuri dimineata ca nu va vota un guvern din care face parte Alexandru Rafila, sustinut de social-democrati pentru portofoliul Sanatatii. Cadariu precizeaza ca nu va vota nici in comisia de specialitate in favoarea…

- In lupta cu timpul, cu suferința, dar și cu birocrația, bolnavii de cancer și supraviețuitorii vor sa-și ceara drepturile in strada. Și sa dea in judecata Ministerul Sanatații daca va intarzia punerea in aplicare a Planului Național de Combatere a Cancerului.

- Cele mai recente date arata ca, anual, in țara noastra aproximativ 100 de mii de romani sunt diagnosticați cu cancer, iar mulți dintre bolnavi primesc tratamentele care ii țin in viața mult prea tarziu. La mai bine de șapte luni de la momentul in care planul național de combatere și control a cancerului…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Alexandru Rogobete a facut, duminica, un apel la politicieni sa nu isi mai faca campanie electorala pe suferinta oamenilor si sa lase pe mana profesionistilor Planul National de lupta impotriva cancerului, informeaza News.ro.Context: Federatia Asociatiilor…

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) anunta ca va actiona Ministerul Sanatatii in instanta si va demara actiuni de protest pentru a apara Planul National de Prevenire si Combatere a Cancerului (PNCC).

- Primarul Clujului, Emil Boc, a vorbit despre conflictul dintre ministrul Sanatații, Alexandru Rafila și deputatul de Cluj, chirurgul Patriciu Achimaș-Cadariu, pe tema Planului National de Combatere si Control a Cancerului.