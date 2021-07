Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a fost invitata recent la un podcast al lui Damian Draghici, unde a povestit detalii din viața ei, inainte de a cunoaște celebritatea. Bianca Dragușanu a marturisit cheia succesului sau Bianca Dragușnu a spus ca a venit in Capitala ca sa iși urmeze visul. Aceasta nu a reușit sa iși…

- Mai multe masini incarcate cu legume, in mod special, dar si cu alte alimente, saltele si alte bunuri, au plecat, miercuri, 21 iulie 2021, din judetul Olt catre sinistratii din judetul Alba.

- Media 10 la Bacalaureat... fara nicio ora de meditație pare de necrezut. Dar se poate - a demonstrat-o un elev din comuna Ipatele, județul Iași. El a obținut media maxima la examenul maturitații, fara niciun fel de pregatire suplimentara

- Liderul clasamentului FIFA, Belgia, s-a calificat in sferturile Euro 2020 dupa ce a invins Portugalia, campioana en-titre, cu 1-0. Selecționerul „diavolilor rosii“, Roberto Martinez, a dezvaluit cheia succesului dn jocul cu lusitanii. „Am avut o concentrare incredibila si ne-am aparat foarte bine. Am…

- Luna iunie ar fi cea mai buna pentru depunerea unei moțiuni de cenzura spune șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, liderul social-democraților din Camera Deputaților. Deși va fi dificil sa treaca, orice moțiune pleaca avand șanse de succes, spune Simonis, iar el se bazeaza chiar și pe sprijinul nemulțumiților…

- Consilierul prezidențial pe teme economice, Cosmin Marinescu, arata ca Programul Național de Reziliența și Redresare are șanse de reușita doar daca investițiile și reformele vor fi gandite impreuna. ”Am participat cu placere la Conferința RoInvest, unde am susținut ca investițiile și reformele…

- Minodora este una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania. Artista a avut probleme de greutate inca de la inceputul carierei sale și a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a slabit enorm. Cum a slabit Minodora de la 100 de kg la 60 de kg De la 100 de kilograme, Minodora a […] The post…

- "In fapt, pe numele barbatului, autoritatile judiciare din Franta au emis un mandat european de arestare, in vederea executarii unei pedepse de 5 ani de inchisoare, pentru savarsirea a 10 infractiuni de furt, in anul 2018, constand in sustragerea de unelte agricole, utilaje, parfumuri sau bijuterii.…