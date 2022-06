Stiri pe aceeasi tema

- Impunerea unei taxe de 40% pe retrageri in domeniul jocurilor de noroc va avea ca efect direct, in segmentul gamblingului online, prin reducerea numarului de jucatori de pe site-urile licențiate in Romania și migrarea lor catre o zona site-urilor ilegale, nelicențiate in Romania, arata Asociația Organizatorilor…

- Romania se numara printre țarile care au reglementat industria jocurilor de noroc. Dupa activarea, in anul 2015, a legislației referitoare la acest domeniu, statul roman a ajuns sa incaseze venituri de 600 de milioane de euro pe an, din taxe și impozite. Legiferarea sectorului de gambling a inceput…

- Peste nu multa vreme, cei ce scot din circulație vehicule poluante și mai vechi de 15 ani vor putea cere de la primaria de care aparțin, in cadrul unui nou program Rabla, numit Rabla Local, un stimulent de casare in valoare de 3.000 de lei, suma ce va putea fi cheltuita dupa bunul plac, fara sa existe…

- Sunt mulți romani care colecționeaza monede, iar unele dintre ele iși cresc valoarea semnificativ odata cu trecerea anilor. O moneda romaneasca a ajuns sa coste in prezent in jur de 250.000 de euro. Despre ce moneda este vorba? Moneda romaneasca de 250.000 de euro Specialiștii spun ca aceasta este cea…

- Tanczos Barna, fost președinte al Federației Romane de Hochei pe Gheața, actual ministru al Mediului, a reacționat, pentru GSP.ro, dupa ce a fost surprins alaturi de suporterii maghiari la meciul cu Romania, insa n-a dorit sa explice prezența sa in mijlocul suporterilor adversarei Romaniei. ...

- Valentina Pelinel a fost una din puținele romance se s-a bucurat de recunoaștere internaționala in lumea modelingului. A prezentat ținute pe cele mai exclusiviste catwalk-uri ale modei mondiale, a aparut pe coperțile celor mai importante reviste de moda, cataloage de haine și lenjerie. Insa cei mai…

- Mai multe descinderi au loc la una dintre cele mai temute grupari din Capitala, clanul Fabian, unde mai mulți lideri ai gruparii au fost saltați de oamenii legii și duși la audieri. Este vorba despre mai multe capete importante din cadrul clanului Fabian care au ajuns in aceasta dimineața in mainile…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu FCSB va fi unul in care gruparea olteana isi va juca sansa pentru locul secund. Reghecampf a avut probleme din cauza unei gripe, la fel cum s-a intamplat si cu jucatorii sai.…