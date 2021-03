”Astazi CNAIR a anuntat castigatorul executiei lotului 4 al autostrazii Sibiu Pitesti, sectorul de 10 km cuprins intre Tigveni si Curtea de Arges. Este vorba de firma austriaca Porr. Daca nu vor fi contestatii contractul de 2 miliarde lei poate fi semnat in luna martie. Costul ridicat se datoreaza tunelului de 1,3km ce realizeaza trecerea de pe Valea raului Topolog pe Valea Argesului. Nodul rutier Tigveni din capat e inclus de asemenea in acest lot, astfel ca traficul poate fi descarcat in DN73C”, a anuntat, joi seara, Asociatia Pro Infrastructura. Potrivit Asociatiei, in continuarea autostrazii,…