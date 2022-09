Stiri pe aceeasi tema

- Acestea au fost cuvintele pe care elevii claselor a IX-a le-au auzit astazi, la prima ceremonie militara din postura de elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Așezați in formație, alaturi de colegii mai mari, bobocii au trait cu emoție acest moment solemn. La finalul activitații,…

- 19-21 august: Cupa Trascau, la Roșia Montana. Probele și programul concursului de turism montan Ediția a XVIII-a a “Cupei Trascau”, concursul de turism montan organizat de Asociația de Turism și Ecologie Trascau Corp, va avea loc in Roșia Montana, in perioada 19-21 august. Accesul se face de pe drumul…

- Asociația caritabila „Totul va fi bine” se lupta sa stranga o suma insemnata de bani pentru a o ajuta pe Alexandra, o fetița de 12 ani care se lupta cu o boala necruțatoare: recidiva tumorala ovar restant și diseminari secundare peritoneale (cancer cu metastaze). Anca Șilca, președinta Asociației, s-a…

- 6-7 august: Zilele Medievale ale Balgradului, la Alba Iulia. Dansuri medievale, demonstrații de lupta și jonglerii cu foc In perioada 6 – 7 august 2022, Grupul Skepsis invita albaiulienii dar și turiștii aflați in municipiu la Zilele Medievale ale Balgradului – festival de arta medievala, ediția a VII-a,…

- VINERI: Ziua Imnului Național, sarbatorita la Alba Iulia. Ceremonie, in Piata Tricolorului. PROGRAM Ziua Imnului National este sarbatorita vineri, 29 iulie, la Alba Iulia. Incepand cu ora 10.00, autoritațile locale și județene vor participa la manifestari in Piata Tricolorului. Se implinesc 174 de…

- Doi sportivi din Alba Iulia in lotul Romaniei la Campionatul Mondial de Taekwondo. Cand vor lupta Eduardo și Alecsandru Doi sportivi din Alba Iulia, practicanți de taekwondo, fac parte din lotul Romaniei, la Campionatul Mondial de Taekwondo 2022. Campionatul are loc in perioada 28 – 31 iulie. Cei doi…

- Campanie de sterilizari și microcipari gratuite pentru caini și pisici la Sebeș. Cum se pot face programari Asociația ”Prietenii lui Azor” anunța o campanie de sterilizari și microcipari gratuite pentru caini și pisici ce se va derula in municipiul Sebeș. Se vor face gratuit 50 de sterilizari și microcipari…