Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul depus de asociația din Romania se numara printre cele 23, din UE și din Regatul Unit, care au fost premiate pentru contribuția lor excepționala la combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale dezastruoase Comitetul Economic și Social European (CESE) a decernat Premiul pentru solidaritate…

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina la intrarea in Romania, a fost actualizata, potrivit unei noi hotarari adoptata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), care intra in vigoare de luni, 15 februarie. Testul PCR negativ este obligatoriu de…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) a acordat Premiul pe anul 2020 președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Premiul GDS se decerneaza anual unei personalitați care s-a remarcat in promovarea valorilor societații civile și statului de drept. Ceremonia de prezentare a diplomei și intervenția…

- „Era o chestiune de timp pana cand noua tulpina, mult mai contagioasa, sa fie identificata și in Romania”, spune Ștefan Dascalu, cercetator roman la Universitatea Oxford, pentru Libertatea. Noua tulpina de COVID-19, descoperita inițial in Marea Britanie, a fost confirmata vineri la o pacienta din Giurgiu.…

- De ce ne temeam, iata ca s-a intamplat! Mai exact, noua tuilpina care face ravagii in Marea Britanie a fost confirmata in urma cu purin timp si in tara noastra.Este vorba despre o tanara de 27 de ani, din judetul Giurgiu, internata la Institutul Matei Blas din Capitala dupa ce a inceput sa se simta…

- Noua tulpina a coronavirusului, descoperta in Marea Britanie, a anuns in Romania. Medicii de la Institutul Matei Balș au descoperit virusul mutant la un barbat care a venit zilele trecute din Regatul Unit, potrivit Romania TV. Acesta a prezentat simptome specifice COVID-19, in urma analizelor stabilindu-se…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghița, spune ca masurile de protecție – masca și distanța fizica – vor trebui respectate chiar și dupa vaccinarea anti-COVID. „Practic, prin acest efort conjugat, prin aceasta solidaritate sociala, noi putem sa limitam, sa…

- Doar 27 de piete dintr-un total 514 au ramas inchise in urma restrictiilor impuse de autoritati, ceea ce reprezinta 5,25%, a declarat marti, 17 noiembrie, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Stadiul de functionare a pietelor agroalimentare, pentru ca exista foarte multa…