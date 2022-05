Stiri pe aceeasi tema

- La primul 1 mai cu adevarat fara restricții, romanii au dat buzna pe litoral. Peste 50.000 de oameni au fost la mare, iar stațiunea Costinești a fost ocupata 100%. Peste 50.000 de turisti au petrecut minivacanta de 1 Mai in statiunile de pe litoralul romanesc, estimeaza reprezentantii asociatiei patronale…

- Peste 50.000 de turisti au petrecut minivacanta de 1 Mai in statiunile de pe litoralul romanesc, estimeaza reprezentantii asociatiei patronale RESTO Constanta.Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de RESTO Constanta, cei mai multi turisti au optat pentru Mamaia, Costinesti - statiune ocupata…

- Pregatirile pentru 1 Mai se apropie de final. Cei care isi doresc sa-si petreaca minivacanta pe litoralul romanesc trebuie sa se astepte la preturi pe masura cererii, mai ales cand vine vorba de Mamaia Nord. Peste 25.000 de turisti sunt asteptati anul acesta la mare, iar startul va fi dat chiar de un…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati pe litoral saptamana viitoare, de Paste, in timp ce de 1 Mai numarul acestora va fi de peste 30.000, estimeaza operatorii din turism. Daca de Paste litoralul tarii noastre nu este printre destinatiile turistice favorite, romanii preferand agroturismul in Romania…

- Sute de turiști așteptați pe litoral de Paste și peste 30.000 de 1 Mai Foto: Razvan Stancu. Sute de turiști sunt așteptați pe litoral saptamâna viitoare, de Paște, iar pentru 1 Mai operatorii din turism estimeaza peste 30.000. Pentru sarbatorile pascale românii prefera destinațiile…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati pe litoral saptamana viitoare, de Paste, in timp ce de 1 Mai numarul acestora va fi de peste 30.000, estimeaza operatorii din turism. Daca de Paste litoralul tarii noastre nu este printre destinatiile turistice favorite, romanii preferand agroturismul in Romania…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati pe litoral saptamana viitoare, de Paste, in timp ce de 1 Mai numarul acestora va fi de peste 30.000, estimeaza operatorii din turism.Daca de Paste litoralul tarii noastre nu este printre destinatiile turistice favorite, romanii preferand agroturismul in Romania…

- Daca de Paste litoralul tarii noastre nu este printre destinatiile turistice favorite, romanii preferand agroturismul in Romania sau o vacanta in strainatate, de 1 Mai agentii economici de pe litoralul romanesc isi iau "revansa", avand "primele serii consistente de turisti" din an."De Paste, in general,…