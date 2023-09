Asociaţia Nucleară Mondială: Cererea de uraniu pentru reactoarele nucleare este aşteptată să crească cu 28% până în 2030 Interesul pentru energia nucleara a crescut de cand Rusia a invadat Ucraina si multe tari isi doresc alternative la aprovizionarea cu energie ruseasca, a adaugat raportul bianual al AMN asupra combustibilului nuclear. ”De la inceputul urmatorului deceniu, trebuie sa intre in productie mine noi, pe langa livrari tot mai mari”, se arata in comunicat. Productia globala de uraniu a scazut cu un sfert, pana la 47.731 de tone din 2016 pana in 2020 si s-a redresat usor, pana la 49.355 de tone anul trecut, se arata in raport. Dupa ce un cutremur si un tsunami din 2011 au distrus centrala nucleara Fukushima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele marfuri exportate in semestrul I al anului curent, potrivit informațiilor puse la dispoziție de catre Biroul Vamal de Interior Maramureș, au fost mobilier (canapele, scaune tapițate), cherestea și parchet din lemn, parți, profile și componente din aluminiu pentru industria aeronautica,…

- Ucraina a anuntat ca este “multumita” de summitul organizat in Arabia Saudita, la sfarsitul saptamanii trecute, cu privire la un posibil acord de pace pentru incetarea luptelor si la care Moscova nu a fost invitata.La summitul care a avut loc la Jeddah au participat reprezentanti din aproximativ 40…

- Guvernul Germaniei nu este de acord cu posibilitatea integrarii automate a Ucrainei in NATO nici macar dupa incheierea razboiului izbucnit prin invazia militara rusa, afirma oficiali de la Berlin, sub protectia anonimatului. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insista, in pofida avertismentelor…

- Țarile G7 – SUA, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie – vor sa iși mențina relevanța și influența in cadrul ordinii globale in schimbare. Confruntandu-se cu provocarile reprezentate de China și de Rusia, care incearca sa modifice ordinea existenta și sa conteste interesele Occidentului,…

- Țarile G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, SUA) considera importanta coordonarea politicilor lor fața de China. Acest lucru a fost afirmat intr-o declarație publicata de purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat, Matthew Miller. "Secretarul de stat [american Anthony…

- ”Este necesar sa ne asiguram ca capitalurile intreprinderilor europene, cunostintele lor, expertiza lor si cercetarile lor nu sunt folosite abuziv de catre anumite tari in aplicatii militare”, a indemnat presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen. ”Vom lucra, asadar, la cel mai bun mod de…

- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza…

- China a desfasurat saptamana trecuta un avion de recunoastere deasupra apelor Pacificului, la est de Taiwan, care - potrivit media chineze - a monitorizat si a adunat informatii despre un exercitiu la care au participat fortele navale ale SUA, Japoniei, Frantei si Canadei.