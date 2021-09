Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce reprezentantii patronatului HO-RE (hoteluri si restaurante) din Timisoara cereau primarului Dominic Fritz sa dispuna reducerea impozitului anual pe cladiri, datorat pentru 2021, cu o cota de 50 la suta, municipalitatea a decis o majorare.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, se casatoreste, viitoarea mireasa este fiind diplomatul ONU Lin Yiran. Un document in acest sens a fost publicat de Serviciul de Evidenta a Populatiei din Timisoara. Fostul edil Nicolae Robu, care a postat documentul pe Facebook, a mentionat ca in dreptul…

- Cele doua hotarari de consiliul local care-i obliga pe cei din conducerea primariei și pe aleșii locali sa-și faca publice diplomele de studii și dovada domiciliului nu sunt necesare, spune Prefectura Timiș. Reprezentantul guvernului in teritoriu cere revocarea lor, printr-un recurs grațios. In cazul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a anuntat, marti, ca a finalizat procedura de achizitie publica a 56 de autobuze electrice pentru municipiile Brasov si Timisoara prin Programul Operational Regional, obiectivul fiind modernizarea transportului public de calatori.…

- Liderii principalelor partide din Lugoj au ales sa nu comenteze in nici un fel scandalul intern din PNL Timis care afecteaza si PNL Lugoj. Liderii USR prefera sa isi vada de problemele lor si nu uita ca in urma cu doar cateva saptamani o situatie aproape similara a lovit filiala lugojeana. Alegerea…

- Liderii PSD Timisoara au anuntat ca lanseaza o initiativa in spatiul virtual cu denumirea Identity Challenge #cineestitufritz. Demersul vine in urma impotrivirii primarului Dominic Fritz si a consilierilor USR PLUS la doua proiecte HCL privind publicarea domiciliului si a documentelor de studii de catre…

- Fostul primar din Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat, duminica, într-un comentariu postat pe pagina sa de Facebook, ca va candida pentru al treilea mandat de edil. Întrebat de prietenii sai de pe Facebook, daca va candida la urmatoarele alegeri locale, pentru functia de primar al municipiului…

- Partidul Național Liberal a raspuns cu „ințepaturi” la adresa partenerilor de guvernare naționala și locala, dupa ce USR-PLUS Timiș a cerut excluderea din partid a fostului primar Nicolae Robu, dupa ce acesta a folosit cuvinte grele la adresa unor oameni de cultura din Timișoara. „Punctul de vedere…