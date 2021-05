Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj realizat de INSOMAR romanii au raspuns pe cine ar alege daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale. Daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, cu cine ați vota: Ludovic Orban – 22.14% Marcel Ciolacu – 20.29% George Simion – 14.27% Dan Barna – 12.04% Dacian Cioloș…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) ramane pe a treia poziție in topul preferințelor electorale, la fel ca și luna trecuta, gruparea depașind Alianța USR – PLUS. Conform ultimului sondaj INSOMAR, daca duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, PNL ar caștiga și alegerile parlamentare, și prezidențialele.…

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca varianta la care s-a ajuns in urma negocierilor din coalitie este cea mai rea posibila, pentru ca il lasa pe premierul Citu fara putere, iar deciziile majore se vor lua la partide si la Cotroceni. Liderul Pro Romania compara situatia actuala cu situatia guvernelor…

- Schimbare de opțiuni politice! Actuala coaliție a pierdut sprijinul populației. PNL scade puternic in sondaje, PSD creste semnificativ. Daca duminica ar avea loc alegeri, actuala coalitie nu s-ar mai putea forma, potrivit celor mai recente sondaje de opinie, realizate de CURS și prezentat de Antena…

- ​La mai puțin de patru luni de la instalarea Guvernului Cîțu, coaliția de guvernare trece prin prima criza majora, declanșata de decizia premierului de a-l demite pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Decizia a fost luata miercuri, cu acordul președintelui Klaus Iohannis, la doua zile dupa…

- Trei mari partide din Romania au batalii politice interne pentru ca trebuie sa-și aleaga anul acesta noi conduceri PNL: Ludovic Orban vs Florin Cițu USR-PLUS: Dacian Cioloș vs Dan Barna PSD: Marcel Ciolacu vs Gabriela Firea Lupta politica se anunța a fi intensa anul acesta, nu doar intre partide, ci…

- Care dintre urmatorii politicieni a spus “Refuz sa va dau o definitie clara”: 1. Klaus Iohannis 2. Ludovic Orban 3. Florin Citu 4. Dan Barna 5. Dacian Ciolos 6. Kelemen Hunor 7. Alt politician Dupa ce v-ati decis asupra unui nume urmeaza partea a doua a intrebarii: la ce intrebare a dat politicianul…

- Potrivit unui sondaj de opinie INSOMAR efectuat in perioada 8-11 februarie, la cererea Realitatea.net, președintele PNL, Ludovic Orban, fost premier al Romaniei, este favorit in cursa pentru prezidențiale. Acesta a obținut 26% din voturile repondenților. Pe locul 2 s-a clasat liderul PSD, Marcel Ciolacu…