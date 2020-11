Asociaţia CONIL organizează un cros virtual în sprijinul copiilor cu forme severe de autism Asociatia CONIL organizeaza un cros virtual, in perioada 21 noiembrie - 5 decembrie, pe platforma ro.runningheros.ro, in sprijinul copiilor cu forme severe de autism.



"In perioada 21 noiembrie - 5 decembrie alatura-te provocarii CONIL lansata pe platforma ro.runningheros.ro si aduna kilometri pentru terapie. Obiectivul nostru este de a aduna impreuna 15.000 kilometri, un drum pana in Canada si inapoi", se arata intr-un comunicat al asociatiei.



Cei care doresc sa faca parte din echipa care alearga pentru terapia copiilor cu dizabilitati trebuie sa se inscrie pe https://ro.runningheroes.com/ro/challenges/details/20-11-crosul-conil

Sursa articol: agerpres.ro

