Asociația Alpină Ardeleană – 150 de ani de la primele inițiative de înființare Fotografie din arhiva de familie Helmut Wolff: bunicul sau, membru al SKV, in Piatra Craiului/Konigstein, 1925. Astazi, 22 septembrie, se implinesc 150 de ani de la apariția primelor idei in legatura cu o forma organizata de drumeție in aceasta parte a lumii. Era o zi de duminica și un mic grup de prieteni poposea pe Varful La Om, in Piatra Craiului. Tocmai intors din Germania, de la studii, tanarul Bomches le-a povestit companionilor ca acolo exista deja, de trei ani, un club al amatorilor de munte: Clubul Alpin German. Dupa acel tipar a fost gandita Asociația Alpina Ardeleana din Brașov / Siebenburgischer… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

