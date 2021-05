Asistența socială, regândită de guvern. Se pregătesc noi servicii pentru familiile vulnerabile Un pachet minim de servicii de care vor beneficia copiii si familiile vulnerabile. Asta ar urma sa prevada un proiect de lege pe care ministrul Muncii vrea sa-l promoveze. Autoritatile au constatat ca aceste categorii sociale sunt printre cele mai vulnerabile „Vom stabili tot prin lege un pachet minim de servicii care se adreseaza cu precadere copiilor si familiilor vulnerabile. Si pentru ca tot campania nationala destinata categoriilor vulnerabile a aratat ca serviciile de asistenta sociala nu sunt suficiente si nici eficiente, ne propunem sa intarim capacitatea acestora, mai ales in mediul rural… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

