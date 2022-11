Stiri pe aceeasi tema

- O localnica in varsta de 56 de ani, Tatiana Mudrenko, care a intrat in conflict cu ofițerii de poliție pro-ruși, a fost executata public in orașul Skadovsk, care se afla in partea anexata a regiunii Herson. Financial Times a relatat acest lucru, citand marturii ale martorilor oculari și pe sora victimei,…

- Locuitorii din Skadovsk, un port la Marea Neagra cu aproximativ 15.000 de locuitori, au declarat pentru Financial Times ca oamenii sunt arestați și li se confisca bunurile pentru ca au vorbit impotriva ocupanților ruși. Mai mult, o femeie de 56 de ani, care i-a sfidat in repetate randuri și și-a exprimat…

- Iuri Kerpatenko, dirijorul Filarmonicii din Herson, aflat sub administrație rusa, a fost impușcat in apartamentul sau din cauza ca „a refuzat sa colaboreze cu autoritațile de ocupație”, a anunțat jurnalista Ksenia Lifer, care are informația de la colegii muzicianului, scrie Fakty . „Informația tragica…

- La Melitopol, s-a auzit o explozie puternica in timp ce o mașina a zburat in aer, potrivit informațiilor preliminare. Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a declarat acest lucru pe Telegram. „Nu este o dimineața buna pentru ocupanții din Melitopol: a avut loc o explozie puternica in oraș. Era zgomot…

- Invadatorii ruși au atacat cu o racheta un convoi de civili care formau o coada la ieșirea din orasul Zaporijjia, exista morți și raniți, anunta Agentia de presa RBC-Ucraina, cu referire la o postare a șefului Administratiei militare de stat a regiunii Zaporijjia, Oleksandr Staruh, de pe Telegram.…

- Armata ucraineana a taiat sprijinul logistic al invadatorilor rusi peste fluviul Nipru, in regiunea Herson, prin atacuri tintite asupra podurilor, pontoanelor si feriboturilor, potrivit purtatoarei de cuvant a Fortelor armate din sudul tarii, Natalia Gumeniuk, citata de EFE. Fii la curent…

- Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat spargerea primei linii de aparare in regiunea Herson. In timpul luptelor prelungite, regimentul 109 al Rusiei și-a retras soldații din pozițiile lor, la fel ca și parașutiștii ruși care au oferit sprijin unitaților Republicii Populare Donețk. Informația a fost…