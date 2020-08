Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- Emmanuel Macron se va deplasa joi in Liban pentru "a se intalni cu toti actorii politici" dupa exploziile care au devastat Beirutul si care s-au soldat cu cel putin 100 de morti si mii de raniti, a anuntat presedintia franceza, citata de AFP. Seful statului francez se va intalni cu omologul sau libanez…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca noul coronavirus ''va disparea'' si si-a exprimat opozitia fata de ideea impunerii la nivel national a obligativitatii purtarii mastii, transmit duminica AFP si dpa.''Voi avea dreptate in final. Stiti ca am spus 'acest lucru va disparea'. O spun…

- Franta, Germania si Italia s-au declarat sambata pregatite sa aplice sanctiuni impotriva puterilor straine care incalca embargoul asupra armelor in Libia si au lansat un apel "tuturor actorilor straini sa inceteze interferentele lor" in aceasta tara aflata, din 2011, in razboi civil, noteaza AFP,…

- Pentagonul a anuntat marti ca presedintele Donald Trump a aprobat un plan de retragere a 9.500 de militari americani care stationeaza in Germania si care va fi prezentat "in urmatoarele saptamani" Congresului si apoi aliatilor NATO, informeaza AFP. Ministrul apararii Mark Esper si seful statului major…

- Ministrul apararii american, Mark Esper, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima sa vizita efectuata in strainatate dupa cea din februarie, calatorie plasata sub semnul restrictiilor adoptate pe fondul epidemiei de COVID-19, relateaza AFP. Cei doi inalti…