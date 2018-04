Asistații social ar putea fi FOLOSIȚI ca zilieri de firmele private De doi ani de zile Oana primeste ajutor de la stat si pentru asta 12 zile pe luna face munca in folosul comunitatii. Spune ca nu ar deranja-o daca ar munci pentru o firma si nu pentru primarie. Asistat social: Nu cred ca ar fi mare diferenta pentru ca oriunde te-ai duce trebuie sa muncesti, ca ori la munca in alta parte, ori la primarie, mi se pare ca tot aceeasi este. Potrivit proiectului de lege, toti angajatorii care au nevoie de forta de munca pe perioade determinate ar putea opta pentru folosirea asistatilor social. Fiecare primarie ar urma sa creeze o platforma online cu numele tuturor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

