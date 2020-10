Asimptomatici versus simptomatici. Ce spune un studiu britanic despre nivelul anticorpilor la bolnavii de covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu britanic realizat de Imperial College London si Ipsos Mori, publicat marti, arata ca bolnavii asimptomatici de COVID-19 isi pierd mai rapid anticorpii decat cei care prezinta simptome ale bolii - nivelul anticorpilor persoanelor testate pozitiv cu covid-19 a scazut cu 22,3% in decurs de trei…

- Cele doua organisme au urmarit in perioada 20 iunie-28 septembrie 350.000 de persoane alese la intamplare, in Anglia, care s-au autotestat cu regularitate acasa, pentru a vedea daca au anticorpi covid-19. "In cursul acestei perioade, proportia persoanelor testate pozitiv cu anticorpi de covid-19…

- Rezultate preliminare ale testelor clinice ale vaccinului dezvoltat de catre Universitatea Oxford in parteneriat cu grupul britanic AstraZeneca impotriva noului coronavirus arata ca vaccinul produce un raspuns imunitar puternic la persoanele in varsta, care prezinta cel mai risc ale unor forme grave…

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva coronavirusului in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda,…

Val de decese in Maramureș. Crește și numarul persoanelor infectate din cauza COVID-19 in județ Deces nr, 131 Maramures. persoana masculina, categoria de varsta 50-59 de ani a prezentat comorbiditati.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea pentru modificarea art. 65 alin.(5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, transmite Administratia Prezidentiala. Prin actul normativ sunt extinse categoriilor de persoane carora li se va reduce varsta de pensionare cu…

- COMUNICAT Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania, organizație umanitara … Post-ul Crucea Roșie a donat un ventilator Spitalului Județean, pentru salvarea vieții persoanelor afectate de virusul Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Problemele de sanatate mintala s-au accentuat in perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit unui studiu recent, numarul persoanelor cu anxietate s-a triplat in aceasta perioada, iar numarul celor cu depresie a crescut de patru ori. Raport SUA: 41% dintre adulti cu dezechilibre mentale Un nou raport guvernamental…